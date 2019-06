Pressikonverents täispikkuses: mis sai kolmanda järjestikuse maratonmängu pidanud Kanepile saatuslikuks?

Kaia, see oli päris raske mäng – liikus üles-alla mõlemalt poolt. Mida sa arvad, mis lõpuks otsustavaks sai?

Teise seti alguses, kui ma juhtisin 2:0, siis mängisin sellise kehva geimi. Ma tundsin, et tuul hakkas keerutama ning siis tegin tagakäega kaks lihtviga ja peale seda ei olnud tunne tagakäega niivõrd hea. Ilmselt ma olin natukene ebakindlam peale seda geimi.

Aga otsustavas setis läksid ju samuti 2:0 ette ning siis oli ka kuidagi keeruline geim see kolmas. Kas siis ka kuidagi vaimselt käis mingi plõks ära?

Aga kui palju see palavus mõjutas? Kas oli kuidagi raskem ka sellevõrra või sulle just meeldis?

Ilmselt sellepoolest, et see lihtsalt oli üks raske mäng füüsiliselt. Ma ei usu, et mul midagi kripeldama jääb, kuna võitisin kaks esimest rasket mängu otsustavas setis ja nüüd kaotasin otsustavas setis. Ikka juhtub niimoodi.