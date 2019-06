Janar Talts lõpetas mängijakarjääri

«Spordiklubist tuli pakkumine asuda spordidirektori rolli, mis sisaldab endas palju seniste toetajate ja partneritega suhtlemist ning uute kontaktide loomist. Olen kindel, et suudan kaasa aidata sellele, et Tartu esindusmeeskond mängiks taas kõige kirkamatele medalitele ja tooks saali väärt pallilahinguid üle Euroopa,» jätkas ta.

Tartu spordiklubis oli korralikult mehitamata ka korvpalli peamänedžeri ametikoht. Nüüdsest hakkab nii esindusmeeskonna, naiskonna kui duubelmeeskonna igapäevase asjaajamise ja heaolu eest hoolt kandma Robert Peterson. Võrust pärit 29-aastane Peterson on mängijana esindanud peamiselt Valga meeskonda, aga pallinud ka Rakvere eest. Eelmisel hooajal täitis ta Valgas osalt ka meeskonna manageri rolli ning on seega ametiga tuttav. Peterson õpib ka Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis spordikorralduse erialal.

Värske korvpalli peamanager Robert Peterson on võimaluse ja usalduse eest tänulik. «Korvpall on mänginud mu elus olulist rolli ja mul on väga hea meel, et saan selles valdkonnas jätkata ning ülikoolis õpitavat rakendada ka päriselus. Tartus on organisatoorne pool ja sportimistingimused Eesti tipptasemel ja loodan, et edaspidi saame seda veelgi paremini kasutada. Olen tänulik selle võimaluse ja usalduse eest ennast uues keskkonnas proovile panna ning ootan põnevusega järgmist hooaega,» sõnas Peterson.