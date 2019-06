Kristjan Ilves liitub Norra koondisega: eesmärk on olla olümpial medalikonkurentsis

Eesti suusaliit sõlmis Norra alaliiduga aastase lepingu, kuid kui koostöö sujub, pikendatakse lepingut olümpiatsükli lõpuni. «Tiitlivõistlust ju sellel aastal pole. See on hea, sest saan vaadata, kuidas kevadel asjad on. Suurem siht on Pekingi olümpial medalile jõuda. Annan kõik need kolm aastat endast maksimumi,» lubas Ilves, kellel on nüüd täpselt samad treeningtingimused nagu kahekordsel maailmameistril ja olümpiahõbedal Jarl Magnus Riiberil.