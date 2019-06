Kahekordse maailmameistriga treenima hakkav Kristjan Ilves norralaste kambakat ei karda

Eeloleval hooajal kahevõistluses tiitlivõistlusi kavas pole. See tähendab, et Ilves saab enda sõnul rahulikult uut ja põnevat protsessi jälgida ning kevadel järeldused teha. «Minu suurem siht, miks ma üldse sporti teen, on Pekingi olümpiamängudel medalile jõuda. Annan kõik need kolm aastat endast maksimumi,» lubas Ilves, kes tähistab esmaspäeval 23. sünnipäeva.