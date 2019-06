Ligi 50-kraadilisel asfaldil kihutanud Eesti motoringrajasõitja: vabatreeningud läksid aia taha

Soomeri sõnul on mehaaniliselt mootorratast nii palju muudetud, et esimese päeva kulutasid mehaanikud mootoripidurduse parandamisele. Avapäeva lõpuks leiti Soomeri hinnangul töötav lahendus ning laupäevase kolmanda vabatreeningu ja kvalifikatsiooni osas tunneb ta end kindlalt.

Vahe eessõitjatega on hetkel küll suur, ligi kolm sekundit, kuid Soomer usub, et on paremas sõiduvormis, kui kaks aastat tagasi, mil eestlane näitas samal rajal paari kümnendiku võrra kiiremat aega.