Vassiljev kaunist karistuslöögist: põhjaiirlased ei jälgi Eesti liigat

«Ma arvan, et füüsiline vorm võinuks küll parem olla, sest mingitel hetkedel oli klapp kinni. Teisel poolajal olime keskel liiga palju ilma pallita ja see lõpuks mõjutas,» analüüsis Vassiljev kaotuse põhjuseid.

Vassiljev jätkas: «Meie kaitsjatel jäid Põhja-Iirimaa väravate olukordades mõned sentimeetrid puudu. Pole midagi teha – see on praegu reaalsus. Selline meeskond nagu Põhja-Iirimaa on meie jaoks päris tugev pähkel. Et neid võita, peab olema meil väga hea päev. Kahjuks täna ei olnud.»