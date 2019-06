Eestlane siirdub kolmekordse Euroopa karikavõitja ridadesse

«Dukla on võimsa ajalooga klubi ja mulle meeldis kohapeal kõik. Meeskond on väga noor, enam-vähem minu vanuses pallurid, peatreener Daniel Čurda emotsionaalne ja asjalik. Ta ütles kohe, et meeskonnas on üks vaba koht ja see sobib mulle. Mängitakse lihtsalt ja minu rolliks saab olema tagant viskamine või joonele söötmine,» lisas 22-aastane paremsisemine.