Täna otsepilt: meeste võrkpallikoondis hakkab otsima koosseisu, kes finaalturniiril mängib

Esimeses omavahelises mängus sai Eesti Hollandi vastu kodus 3:2 võidu. Holland on B-alagrupi liider, võidetud on kolm kohtumist ja kogutud 7 punkti. Teine on Hispaania, kel on kaks võitu ja 8 punkti, kolmandal kohal asub kaks mängu võitnud ja 4 punkti kogunud Eesti. Horvaatial on neljandana üks võit ja 5 punkti. Esmalt arvestatakse võitude arvu, seejärel punkte.