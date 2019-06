Täna otsepilt: Eesti vollenaiskond püüab Hõbeliiga viimases mängus kodupubliku silme all võitu

Juba varem edasipääsulootuse minetanud Eesti naiste koondis kohtub laupäeval Hõbeliiga viimases alagrupimängus Portugaliga, kes asub B-alagrupis ühe võidu ja kolme kaotusega kolmandal kohal. Eesti seni ainus võit alagrupiturniiril saadi Portugali vastu võõrsil, kui vastasest oldi üle skooriga 3:2. Grupi liider on Sloveenia, kel on neli võitu ja 13 punkti. Kreekal on teisena neli võitu ja 12 punkti.