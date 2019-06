PM Amsterdamis. Eesti koondis alustas MMi kahe kaotusega

Hollandi pealinna muuseumidepiirkonnas üles pandud väljaku äärde ei kogunenud suurvõistluse esimese päeva hommikul just palju pealtvaatajaid ja mõnigi kohtumine toimus enam-vähem vaikuses, kui välja arvata 3x3 korvpalliga pidevalt kaasas käiv muusika ja halloomehe pidevad ergutused. Eesti ja Puerto Rico mäng oli esimene, mis vähegi melu kaasa tõi, sest kuumad Kariibi mere mehed leidsid piisavalt fänne, aga toetuseta ei jäänud ka eestlased.

Otsustavad sündmused hargnesid neljal viimasel minutil. Puerto Rico pääses mitmel korral punkti või paariga ette, ent eestlased ei jäänud võlgu. Neli minutit enne lõppu juhiti 14:13, kuid siis võtsid vastased jõuga neli korvi järjest ja said ette 17:14. Viimase paari minutiga ei õnnestunud vahet tasa teha.

Eesti koondise treener Siim Raudla tõdes, et otsustavaks sai suur allajäämine lauavõitluses. «Nurka surutud loom on kõige ohtlikum, Puerto Ricol oli hommikust juba üks kaotus kirjas. See pole kehv tiim, kõik mehed mängivad Portugali kõrgliigas,» alustas Raudla.