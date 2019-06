PM Amsterdamis. Martin Dorbek: pettumus on suur, kuid Venemaad on alati hea võita

"Kui me poleks ühteks mängu võitnud, olnuks väga-väga suur pettumus. Nüüd on lihtsalt pettumus," oli võidule vaatama mornil ilmel ajakirjanikega juttu ajama tulnud Dorbeku esimene emotsioon.

Kui mitu minutit juba räägitud oli, küsis Postimees Dorbekult: kas see võit ikka rõõmustas ka? "Venemaad on alati hea võita, olgu siis klubi- või riigi tasandil. Kahju, et midagi enamat kaalul polnud. Väga kihvt olnuks siis, kui me viimase sekundi korviga edasi pääsenuks," vedas suures korvpallis Kalev/Cramot esindav mängumees näo rõõmsamaks.

Turniirist rääkides peatus Dorbek mitmel korral kogemustel. Eestlased tegid kolmes esimeses mängus tehnilisi ja ebasportlikke vigu, lisaks liialt palju isiklikke vigu, mis liiga suure arvu korral toovad vastasele juba kaks, mitte ühe vabaviske.

"Kogemus õpetab palju rohkem siis kui on palju kaalul. Ja MMil on kaalul rohkem kui madalama tasemega turniiridel. Rasketes olukordades, väsimuse tekkimisel tuleb end paremini kontrollida," rõhutas Dorbek.

Samuti loevad kogemused palju kohtunike vilistamisstiiliga kohanemisel. "Viis-viis mängus on üsna konkreetne, kas oli viga või mitte. Siin 3x3-s on pigem tõlgendamise küsimus ja kogenud mängijad tunnetavad seda paremini. Samamoodi tiirleb osa meeskondi, näiteks Mongoolia, aasta läbi just 3x3 karussellis. Mängijad on päevast päeva koos ja tunnetavad üksteist väga hästi."