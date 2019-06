Postimehe aruanne: üks niivõrd eriilmeline volleõhtu...

Postimehe märkmed pärast äsjast 1:3 kaotust Kuldliiga poolfinaalis Türgile on teie ees.

EM Eestis. Lihtsalt vägev! Mängu eel küttis Euroopa võrkpalliliidu president Aleksandar Boricic pooltäis Saku suurhalli tõeliselt kuumaks teatega, et Eesti on 2021. aasta EM-finaalturniiri üks korraldajatest. Tõeliselt hästi ajastatud ja vahva üllatus (ehkki kandideerimine oli varem teada)! Kahtlemata peitub tolle uudise suurim väärtus teadmises, et esimest korda nii suurel pallimängualal sedavõrd kaalukat võistlust saame võõrustada.