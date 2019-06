Mane oleks valmis Liverpooliga võidetud Meistrite liiga tiitlist loobuma

Kuigi Senegal pole turniiri kordagi veel võitnud, on Mane lootusrikas. «Kõik on meie endi kätes. On ilmne, et oleme turniiri üks soosikutest. Me ei saa seda eitada. Kuid üksikutest tulemustest ei piisa, peame hoidma oma taset kogu turniiri vältel,» sõnas Mane.