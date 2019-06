Tommi Mäkinen: oleme Tänakuga pidamas läbirääkimisi uue lepingu osas

«Oleme juba praegu Otiga uuest lepingust rääkinud. Tema soovib, et leping oleks võimalikult ruttu selge. Meie esimene eesmärk on saada läbirääkimised ära pidada Tänakuga. Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke'iga arutatakse asju sügisel,» rääkis Mäkinen soome ralliportaalile Rallit.fi.

Vaatamata mitmele tehnilisele probleemile, mis sel aastal Tänaku tulemusi rikkunud on, usub meeskonna pealik Mäkinen, et Soome MM-rallil on Toyota tasemel: «Meil on alati olnud Soomes hea auto. Kogu meeskond töötab kõvasti.»