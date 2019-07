Latvala tuletas Tänaku alistamiseks valemi

Latvala eesmärk Soome ralliks on näidata poodiumiväärilist kiirust. Samas mõistab ta, et eestlane Ott Tänak on viimastel rallidel olnud konkurentidele püüdmatud. Vaid tehnilised rikked suutnud teda pidurdada. «Tean omast kogemusest, et Soomes on enesekindlalt sõites võimalik võita. Praegu on seis selline, et Ott Tänak vajutab täiega. Et temast jagu saada, peab kõik õnnestuma.»