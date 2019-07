Eelmisel hooajal Inglismaa kõrgliigas 12 väravat löönud Perez sõnas küll eelmisel hooajal, et tema karjääri jaoks oleks suurepärane käik tagasiminek kodumaale ning Hispaania kõrgliigas jätkamine, tundub aga praeguse seisuga, et 25-aastane ründaja on jäämas Inglismaale.