Ratasepp läheb viiekordsel ultratriatlonil püüdma rekordilist aega

«Loodan oma praeguse hea vormi taas heaks tulemuseks vormistada,» sõnas Ratasepp, lisades: «Rada on hea ja kiire. Kui suuremaid tagasilööke varustuse ja ilma näol ei tule, siis pean uue rekordi püstitamist üsna reaalseks. Ilmaennustuse kohaselt on oodata hoovihma, mis võib endaga alati üllatusi ja ebameeldivusi kaasa tuua. Seega vaimselt tuleb valmis olla kõigeks. Stardis on ka üks mu tugevamaid konkurente, sakslane Richard Jung, kes garanteerib selle, et võistlusel tuleb anda endast maksimum.»