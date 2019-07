Flora näitas koduväljakul Serbia hõbemedalistile koha kätte

Vastaste peatreeneri Simo Krunici sõnul oli võtmeteemaks see, et Eesti klubil on hooaeg käimas ning nemad tegelevad veel hooajaeelse ettevalmistusprotsessiga. Küll aga nentis mees, et selle taha ei tohi pugeda ning nädala pärast peetavas mängus minnakse all in or nothing mentaliteediga peale.