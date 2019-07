F1 plaanib 2021. aastaks olulist reeglimuutust

FIA president Jean Todt ütles meediale antud usutluses, et soovib 2010. aasta hooaja eel keelustatud reegli tagasi tuua. Lõplik otsus langetatakse erinevate uuringute põhjal, mis näitavad sellega kaasnevaid efekte.

Eelkõige muudaks reegel võistlusautod kergemaks, sest hübriidmootorite tutvustamise järel on vormelid läinud 150 kilogrammi võrra raskemaks.

Ka suured ässad nagu Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel on viimastel nädalatel kurtnud, et masinad on liiga rasked.