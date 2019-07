PM Rally Estonial. Lappi: kui olukord on kontrolli all, siis on lahe!

«Me oleme katsetanud erinevaid asju ja proovinud leida autole parimat seadistust, mis aitaks meid järgmistel nädalatel. Ja ma arvan, et oleme õigel teel,» sõnas Lappi.

Seni peetud kaheksast kiiruskatsest on eestlane Ott Tänak (Toyota) võitnud seitse ja norralane Andreas Mikkelsen (Hyundai) ühe. Lappi asub enne Elva linnakatset just nende meeste järel kolmandal kohal. Kui Tänak on sisuliselt juba oma teed läinud, siis Mikkelseni valduses olev teine koht jääb 8,7 sekundi kaugusele.

«Peame olema enesekindlad. Oleme pingutanud ja mõnikord sõitnud ka piiri peal, aga see on adrenaliin ja siin on ka mõned lahedad hüpped. Kui olukord on kontrolli all, siis on lahe! Aga kui olukord pole kontrolli all, siis võib juhtuda õudne avarii,» naeris Lappi.