Kangert: jalga pole, kuid usun, et seis muutub

«Enesetunde kohta ütleks nii, et ei ole ennast kunagi pärast kümmet päeva Tour de France’il nii väsinuna tundnud. Seis ei ole kindlasti see, mis ma lootsin. Arvasin, et esimesed kolm-neli päeva kulub lahtisõitmiseks, et küll olukord paraneb. Kuid praegu ei ole tõesti erilist minekut,» ütles esimest hooaega EF Education Firsti rattatiimis sõitev Kangert.

Kevadel Giro d’Italial seitsmendat korda kihutanud ja 18. kohaga lõpetanud rattur leidis teisipäevasel puhkepäeval Postimehega vesteldes, et väsimus on tingitud tavapärasest teistsugusest ettevalmistusest. «Väike analüüs näitab, et Tour de France’i arvestades ei olnud osalemine Giro d’Italial kõige õigem valik, või vastupidi, arvestades Girot, oli Tour de France’ile tulek mitte just kõige targem samm,» lausus ta.