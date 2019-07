PM Budapestis. Kaido Kaaberma: Embrichil jäi võidust ülivähe puudu

Matšis kuuenda asetusega prantslanna Coraline Vitalis'ga haaras Embrich kohe initsiatiivi ja hoidis kerget edu teise perioodi lõpuni - siis näitas tabloo 12:11. Viimase vehklemisaja alustuseks tegi Vitalis kaks torget järjest, kuid Embrich jõudis järele 14:14. Võitlus otsustavale torkele oli pinev, meie vehklejal jäi torkest juuksekarva võrra puudu ja viimaks tõmbas pikema kõrre prantslanna.

"Viimane torge on sageli loterii küsimus. Väga vähe jäi puudu, et Embrich - kes läks riskima - teinuks selle ise. Kahju on neist kahest matšist, mis ühe torkega ära läksid," rääkis treener Kaido Kaaberma Postimehele hetkel, mil Katrina Lehis polnud veel alustanud kolmanda ringi matši Vivian Kongiga - kus tuli vastu võtta kaotus kahe torkega.