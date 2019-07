Nõmme Kaljuga liitus Uus-Meremaa jalgpalli suurlootus

Max Mata näol on tegemist Uus-Meremaa jalgpalli suure lootusega ja U20 koondise kapteniga, kelle arvel on noortekoondises 6 mängu ja 5 väravat. Noor ründaja alustas enda karjääri Uus-Meremaa klubis Wellington Phoenix, kus mängis kuni 2016/17 hooaja lõpuni, tema arvele jäi 16 mängu ja 8 väravat.

Edasi liikus Mata Eastern Suburb AFC-sse, kus pidas 18 mängu ja 3 väravat. Heade esituste eest koduliigas teenis Mata selle aasta alguses profilepingu Zürichi Grasshopersiga. Šveitsis Grasshoppersi U21 meeskonna eest on Mata pidanud 7 mängu ja skoorinud 4 korda.

Zürichi Grasshopperi näol on tegemist Šveitsi läbi aegade edukaima klubiga. Alates oma asutamisest 1886 aastal on Grasshoppers võitnud 27 kõrgliiga tiitlit, 19 Šveitsi karikat, kaks liigakarikat ja ühe superkarika. Klubi edukaim periood pärineb 90′ndatest aastatest ja 00′ndate algusest, kui 13 aastaga võideti 6 kõrgliiga tiitlit. Euroopas on Grasshoppers mänginud 9 hooaega millest kaks korda ka alagrupiturniiril.

«Olen meeskonnaga liitumise üle õnnelik. Kõik on toimunud väga kiiresti, sain oma tulekust teada kõigest kaks päeva tagasi, seega mul ei ole olnud palju aega uurida klubi ja meeskonna kohta lähemalt. Sellegipoolest tean, et Nõmme Kalju on viimastel hooaegadel olnud edukas ja jätkab võitlust Meistrite Liiga kvalifikatsiooniringides, mis on väga hea märk,» kommenteeris Kaljuga liitumist Max Mata.

Küsimusele, kui hästi on ta kursis Eesti jalgpalliga vastas Mata: «Tõele au andes, ei ole ole ma Eesti jalgpalliga kuigi kursis, ma ei teadnud enne liitumist Eestist kuigi palju. Siiski olen teinud veidi kodutööd ja see, mis mulle vastu vaatab on olnud positiivne!»