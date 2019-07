Red Bulli pealik: Verstappen sõidab paremini pärast seda, kui tema isa enam etappidel kohal pole

Max Verstappeni isa Jos, kes oli kunagi ise samuti F1-sarja sõitja, on kogu Max'i karjääri olnud tema mänedžer. Pärast eelmise hooaja Monaco GP-d pole aga Jos enam etappidel kohal käinud ning sellest ajast peale on ka Max paremini esinenud.

«Vahest tuleb kätte aeg, kus sul on vaja kellestki sõltuvast eemalduda ja oma peas asjad ise korda saada. Ma ei taha öelda, et see on selgelt põhjus, miks ta Monaco järel paremaks muutunud on, aga samas ei mõjunud see kindlasti ka halvasti,» vahendab Marko juttu GPblog.