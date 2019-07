Tottenham sõlmis 320-miljonilise sponsorlepingu

Tottenham sõlmis uue särgilepingu kaheksaks aastaks, teenides 320 miljonit naela. Londoni klubi poolehoidjad loodavad, et uus rekordiline leping aitab tulevastel aastatel kaasa klubi aktiivsusele üleminekuturul. Tottenhamil valmis sel aastal miljard naela maksnud uus staadion, millele pole veel sponsorit leitud

Tottenhami tegevjuht Daniel Levy tõdes, et staadioni sponsorlepinut pakuti ka AIAle.

«Väga lihtsustatult, me arutasime AIAga kõiki võimalikke variante, aga nad otsustasid jääda särgisponsoriks. Aga me liigume õiges suunas, meie prioriteet peale staadioni valmimist on klubi kommertspool, aga ka jalgpalliväljakul toimuv.»