Mäkinen: terve meeskond peab Tänakule abiks olema

Eelmisel hooajal alustas Toyota meeskond just Soome rallist suurepärast seeriat, mis nendele kokkuvõttes konstruktorite karika tõi ning selle kordamiseks on vaja abi ka teistelt sõitjatelt peale Ott Tänaku. «Kõik meie sõitjad on varasemalt Soome ralli võitnud ning ehkki vastased teevad palju tööd, ootame me kindlasti võitu,» sõnas Mäkinen.