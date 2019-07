Kiirelt paranenud Täht: EM-iks on võimalik põlv täiesti korda saada

«Oleme treeneritega arutanud ja hakkame vaatama, kuidas põlv vastu peab. Nii palju võin öelda, et taastumine on kulgenud üle ootuste hästi,» rääkis Täht intervjuus ERRile. «Juba esimeste päevadega oli progress märgatav. Suur tänu Mikk Pärnale ja Madis Rahule, kes said mind kohe ette võtta ja minuga selle perioodi vältel tegelesid.»