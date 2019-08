PM Soomes. Tiimilepinguta Breen: võtan ühe ralli korraga

Möödunud hooaja lõppedes ei teeninud Breen tänavuseks aastaks uut töökohta ning teda ootas teadmatus tuleviku suhtes. «Olin keerulises olukorras ja kõik minu ümber ja peas oli üsna sünge, kuid mõne aja pärast taipasin, et on olemas ka elu ilma rallisõiduta. Ma ei teinud kuu aega mitte midagi, lihtsalt laisklesin ning tegin tegevusi, mida ma rallikarussellis olles kunagi teha ei saaks. See avas mu silmi ning oskan nüüd rohkem väärtustada elus toimuvat ning päike tõuseb ka ilma selleta, et peaksin rallit sõitma,» lausus Breen.