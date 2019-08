Fenomenaalne! Naiskohtunik teeb UEFA Superkarikal ajalugu

Rosetti: «Stéphanie on aastate jooksul tõestanud, et ta üks parimaid naiskohtunikke, mitte ainult Euroopas vaid kogu maailmas. Ta on võimeline peakohtuniku rolli täitma kõige suurematel väljakutel nagu ta ka tänavusel naiste MMil tõestas. Ma loodan, et see matš Istanbulis annab talle veelgi rohkem kogemust nüüd, kui tema karjäär tippu hakkab liikuma.»