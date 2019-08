Video: Lappit jälgiv Tänak noppis päeva esimesel poolel kaks katsevõitu

14. kiiruskatse, kus tiimikaaslased Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke lõhkusid autot, finišis ütles Tänak: «Meeskonnast on väga kahju, aga ma võin öelda, et kõik kolm Toyotat surusid kõvasti. Meil on pikk tee minna ning peame Esapekka Lappile tähelepanu pöörama. Eks näis, kuidas läheb.»

Tänak edestab 15. kiiruskatse järel teisel kohal olevat Latvalat 13,8 ja kolmandal kohal sõitvat Lappit 16,1 sekundiga.

Hooldusalas lausus Tänak WRC All Live’i otse-eetris, et hommik oli tegelikult keeruline ja uutest teelõikudest oli kohati raske aru saada. Ta lisas, et hoidis kõrget tempot seepärast, et meeskonnakaaslased Kris Meeke ja Jari-Matti Latvala surusid samuti.