Kalju peatreener kaotuse järel: Euroopas esindasime Eestit meistritele omaselt

Jalgpall Nõmme Kalju vs F91 Dudelange.

Täna kaotas Nõmme Kalju Euroopa liiga kolmandas eelringis Luksemburgi tšempionile F91 Dudelangele. Pärast kohtumist tunnistas nõmmekate peatreener Roman Kožuhhovski, et on sügavalt pettunud, kuid selliste kogemuste pealt on hea edasi liikuda.