Vanameister Federer kaotas valusalt meeste 70. reketile

BBC andmetel plaanib 20-kordne Suure Slämmi tšempion Federer selle kuu lõpus osaleda USA lahtistel, kuid praegune lüüasaamine tähendab, et tema ettevalmistus Cincinnatis jäi üsna üürikeseks.

Rublevi jaoks oli tegemist senise karjääri suurima võiduga ning ta kommenteeris seda järgmiselt: «See on imeline tunne, kui mängid sellise legendi vastu nagu Federer ning kõik toetasid teda vaatamata seisule mängu lõpuni. Loodan, et saan kunagi sama kogeda. Täna üritasin ma endast lihtsalt parima anda ning mõtlesin mängu ajal, et pean iga punkti eest võitlema.»