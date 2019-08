Prantsusmaa liigamäng peatati homofoobsete laulude tõttu

Nimelt laulsid AS Nancy fännid homofoobse sisuga laule, mille peale otsustas peakohtunik Medi Mokhtar mängu 27. minutil peatada.

Poolehoidjates olid pettunud ka klubi mängijad, kes käisid nendega eraldi rääkimas, et eelmainitud käitumine lõppeks.

Peakohtuniku otsust kiitis ka Prantsusmaa spordiminister Roxana Maracineanu. «Tõstan esile Medi Mokhtari, kes otsustas sekkuda sellisesse lubamatusse vahejuhtumisse. Ma loodan, et see on esimene ja viimane kord.»