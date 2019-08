Eesti võrkpallimeeskond kaotas esimeses kontrollmängus Türgile

«Olime täna kõikuvad. Ei tekkinud sellist hetke, kus kõik mänguelemendid oleks korraga toiminud,» ütles mängu kommentaariks treener Rainer Vassiljev ja lisas: «positiivne oli täna see, et pikalt tõsiste mängudeta olnud Renee Teppan sai hästi hakkama, tõi korralikud punktid ega teinud endale viga. See on meie meeskonna jaoks praegu väga hea uudis.“»

Eesti poolel käisid väljakul kõik mängijad. Enim punkte tõi kolmandas ja neljandas mänginud Raadik 12/+6, s.h. rünnakud 16-st 11 ja 1 blokipunkt. Teppan tõi kahe esimese geimiga 10/+5, Kreek 7/+3. Kolm geimi mänginud Juhkami sai kirja 9 punkti. Meie meeskonna statistikas on vaid vastuvõtt parem kui vastastel (46% vs. 35%), kõik teised näitajad on türklastel paremad - rünnakute õnnestumise protsent 55 vs. 51, blokipunktid 11 vs. 4, serviässad 8 vs. 3.