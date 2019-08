Palju õnne! Martin Järveoja tähistab täna 32. sünnipäeva

Alates 2017. aastast WRC-sarja tipptasemel koos Ott Tänakuga kihutav Järveoja on Eesti edukaim kaardilugeja – kolme hooajaga on ta koos Tänakuga kirja saanud kümme MM-sarja etapivõitu, poodiumikohti on kogunenud 19.

Järveoja ise on varasematel aastatel maininud, et kuna tema sünnipäev on alati Saksamaa MM-ralli ajal, siis parimaks kingituseks on just võit Saksamaal. Mõlemal hooajal MM-sarja tipus kihutades on Tänak ja Järveoja Saksamaa MM-ralli ka võitnud.