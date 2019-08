Ken Torn paberil EM-tiitlist ilmajäämisest: eks ta ebameeldiv seik on

Sõitja, kellele Torn tiitli kaotas, on Efren Llarena, kes kihutab Peugeot'ga. «Mul on terve hooaeg kergelt tundunud, et selles sarjas soositakse Peugeot'sid. Seda ütles ka tiimipealik, kes on seda näinud juba kauem,» sõnas Torn pettunult.