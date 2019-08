PM Saksamaal. Tänak uuest lepingust: paberil on asjad keerulisemad kui mõttes

Kaks aastat tagasi teenis Tänak Saksamaal karjääri esimese asfaldiralli võidu. Toona sai Tänakust alles esimene Saksamaa MM-ralli võitja, kes polnud prantslane, hispaanlane ega belglane. Mullu kaitses saarlane rallivõitu ja temast sai esimene mitte-prantslasest kahekordne Saksamaa MM-ralli võitja.

«Saksamaa ralli on väga spetsiifiline. Siin on palju erineva teekatte ja iseloomuga teid. Paljude oludega tuleb kiiresti kohaneda. Aga oleme kuidagi siin alati hakkama saanud ja olukorra enda jaoks mugavaks teinud,» ütles Tänak.

Saksamaa ralli on väljakutsete rohke – muutlikud ilmaolud, piiratud nähtavus viinamarjaistanduste vahel sõites ja varieeruv teekate sõjaväealal. «Tavaliselt on selle ralli kõige keerulisemaks teinud ilm. Tahaks loota, et tänavu tuleb kuiv ja päikesepaisteline. Eks näis, mis saama hakkab, aga alati võib üllatusi juhtuda,» sõnas eestlane.

Kõige keerulisemaks võistluspäevaks hindab eestlane laupäeva. «Laupäev sõjaväealadel tundub kõige keerulisem. Teed on katkised ja neil on palju kive, asfalti kuigi palju pole. Tahaks loota, et kui sealt suudame eluga läbi tulla, siis võiks pool hästi olla.»

Viimati kihutasid WRC autod asfaldil viis kuud tagasi, kui sõideti Korsika ralli. Kui palju erineb Saksamaa võistlusauto sellest, millega Tänak Korsikal sõitis? «Väga palju ei erine. Saksamaa on spetsiifilisem ralli, seetõttu on väiksed muudatused tehtud. Aga üleüldiselt on sarnane auto.»

Mullu Kataloonias ning tänavu nii Monte Carlos kui Korsikal kimbutas Toyotat veljeprobleem. Täpsemalt tekitas probleeme velje ja vedrustuse vaheline seadistus, mis tekitas rehvile kohati liiga suurt koormust. «Tahaks loota, et suudame tõestada, et probleem on lahendatud. Alates Hispaaniast on meil kolm asfaldirallit järjest, kus oleme rehvi purunemise tõttu ralli kaotanud. Loodame, et õnn on seekord meie pool. Tööd on selle nimel palju tehtud.»