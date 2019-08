PM Saksmaal. M-Spordi pealik: meil on lootust, sest Tänaku jaoks pole asi ainult rahas

«On selge, et Ott dikteerib läbirääkimisi. Mõistagi tahaksime temaga uuesti koostööd teha, aga see ei ole nii lihtne. Ta on praegu MM-sarja parim sõitja ja üldiselt on nii, et parimad sõitjad pole just kõige odavamad sõitjad,» ütles Millener Postimehele.

M-Spordi tiimipealiku sõnul seab neile piirangu meeskonna eelarve. «Usun, et tema otsus põhineb paljustki finantsil ning paraku ei suuda me siinkohal teiste tehasemeeskondadega konkureerida. Samas ei ole Oti jaoks asi ainult rahas, mis annab meilegi lootust. Mina ja Malcolm (Wilson – toim) surume teda kõvasti tagant. Ta teab, mida talle pakkuda suudame ning nüüd tuleb meil tema otsust oodata.»

Mis on need põhjused, miks Tänak peaks just M-Spordi kasuks otsustama? «Ta tunneb meeskonda väga hästi. Ta on auto arengusse palju panustanud. Ta teab, milleks auto võimeline on. Ta nautis M-Spordis töötamist ning kõik siin M-Spordis nautisid ka temaga töötamist. Kõige tähtsam on lõpuks ikkagi auto ja ta teab, et meil on hea auto. Kui ta meile tagasi tuleks, muutuks auto veelgi paremaks. Loodetavasti kaalub ta jätkuvalt meie pakkumist.»

Kuigi M-Spordi eelarve on konkurentidega väiksem, tõestati mõni tagasi, et ka nemad on võimelised suurt kala püüdma. Mäletatavasti palgati pärast Volkswageni MM-sarjast loobumist meeskonna esisõitjaks Sebastien Ogier, kes viimasel kahel aastal ka M-Spordis maailmameistriks tuli.

«Praegune olukord on keerulisem. Ogier’l oli pärast Volkswageni lahkumist sisuliselt kaks valikut: kas tulla M-Sporti või võtta mõneks ajaks aeg maha. Tänaku pärast kaklevad aga kõik tiimid. Ainult eelarvega me seda võitlust ei võida, peame mängu tooma teised nüansid,» viitas Millener taaskord headele suhetele eestlasega ning konkurentsivõimelisele autole.