Tõeline bardakk: 2014. aasta Saksamaa etapp kujunes suureks kaoseks

Võistlusnädal algas karmilt, kui Thierry Neuville sõitis testikatsel teelt välja ja tema Hyundai i20 käis mitmeid kordi üle katuse. Auto oli saanud nii kõvasti muljuda, et Neuville’l ja tema kaardilugejal Nicolas Gilsoulil oli tarvis üle stardipoodiumi kõndida, sest auto oli sel hetkel alles Hyundai mehaanikute käe all kõpitsemisel. Lõuna-Korea autotootja mehaanikud nägid auto kallal kõvasti vaeva, kuid said selle töökorda ja Belgia rallipaar pääses reedel õigel ajal starti.