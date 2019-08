Ott Tänak videointervjuus: Neuville on sama palju kodus, kui mina olin Soomes

Väike ajavahe Thierry Neuville'iga Ott Tänakut ei üllata. «Raske oleks loota, et iga MM-rallietapp otsustataksegi juba esimesel päeval. Konkurents on tihe ja lihtsalt ei tule midagi. Ma usun, et Thierry on siin sama palju kodus, kui mina olin Soomes.»