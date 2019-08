Kirt: panen võistlusele hindeks koolipoisi kolme

Kirt rääkis, et ei olnud kergejõustiku võistkondlikuks EMiks täielikult ära taastunud ja seetõttu jäi ka tulemus nigelaks (Kirt viskas seal tulemuseks 81.47 - toim). Tänasest lootis odaviskaja paremat tulemust. «Sinna ma läksin raske trenni pealt ja ei olnud veel täielikult ära taastunud. Tänasega täielikult rahule ei saa jääda, sest sellise tulemusega pole Zürichis midagi peale hakata. Lootsin selliste oludega näidata vähemalt ühte või kahte head katset. Zürichiks on vaja tulemust analüüsida ja korrektuurid teha, et suures mängus olla.»

Odaviskaja tunnistas, et tõsiste konkurentide puudumine teda ei mõjutanud ja uus staadionirekord oli tänase päeva ainuke positiivne asi. «See mind väga ei mõjuta. Eks närvikõdi oleks rohkem olnud, kui keegi oleks kaugemale minust visanud või väga lähedal olnud. Esimese katsega ma selle võimaluse andsin ka, aga eks tuleb ise ka suuta ennast kokku võtta. Lootsin paremini visata. Panen võistlusele hindeks koolipoisi kolme. Staadionirekordit sai mõned sentimeetrid uuendatud ja see on ainuke positiivne asi täna.»

Kirt tunnistas, et täna ei olnud visete lõpuasendid päris need, mis peaks. «Täna ei olnud lõpuasendid sellised nagu oleks lootnud. Mul oli kuus katset aega neid parandada, aga väga seda ei teinud Zürichiks loodan need korda saada.»