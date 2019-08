Hispaania GP on ka järgmisel hooajal F1-sarjas esindatud, oodata on rekordarv etappe

Hispaania väljaanne Sport vahendab, et kohalik valitsus leidis piisavalt vahendeid, et aidata ka järgmisel hooajal F1-sarjas omal kohal olla ja nii sõlmiti F1-sarjaga leping vähemalt üheks hooajaks.

Hispaania lisandumine tähendab seda, et järgmisel hooajal on F1-sarjas rekordilised 22 etappi, kuna lisandumas on uuel hooajal nii Hollandi etapp kui ka Vietnami etapp. Ainsana on praegusest kalendrist välja langemas Saksamaa GP.