Täna otseblogi: Kontaveit/Kasatkina kohtuvad tugeva USA paariga

Täna peavad US Openi tenniseturniiril naiste paarismängus avaringi matši Eesti - Venemaa paar Anett Kontaveit/Darja Kasatkina. Paarismängu edetabelikohad on neidudel vastavalt 115. ja 156. Vastaseks on neil turniiritabelis 16. asetusega USA paar Raquel Atawo (38.) ja Asia Muhammad (39.). Mängu alguseks on Eesti aja järgi planeeritud umbes 19.15 - 20.00. Matši kulgu saab jälgida Postimehe otseblogi kaudu.