Mõni meeter surmast eemal: Briti vormelipiloot mälestab varalahkunud ametivenda

22-aastane prantslane Hubert kihutas kiirusega 274 km/h vastu rajapiiret, mis omakorda põhjustas suure ahelavarii. Mõni aeg hiljem tuli kurb kinnitus, et mees on surnud.

Olenemata kurvast vahejuhtumist jääb britt arvamusele, et motosport on tänasel päeval väga turvaline. «Võidusõit on turvalisem kui kunagi varem, kuid alati peab riske silmas pidama.»

«Siiani on vormelis olnud vähe suuri õnnetusi, aga kui need juhtuvad, siis on need alati traagilise lõpuga. Igal mündil on paratamatul kaks poolt.»