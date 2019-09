Tõnu Tõniste: tee tippu on käänuline, täis raskusi, väljakutseid ja takistusi

Eesti Olümpiakomitee asepresident ja kahekordne olümpiamedalist Tõnu Tõniste kutsus noori üles võtma maksimumi õpingutest Audentese Spordigümnaasiumis. «Tee tippu on käänuline, täis raskusi, väljakutseid ja takistusi. See on teekond, mida läbides tuleb maadelda küsimustega, kuidas säilitada motivatsiooni, kuidas tulla toime nii iseenda kui ka teiste ootustega, kuidas jääda iseendaks. Need on küsimused, millega kokku puutute ja loodetavasti siit koolist vastused leiate,» rääkis Tõniste.