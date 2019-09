Mäkinen määris Sordole taas mett moka peale

Kuigi Sordo pole pärast 2017. aastat WRC sarjas täishooaega kaasa teinud, on tal tänavu ette näidata head tulemused. Juunis toimunud Sardiinia rallil teenis ta karjääri teise etapivõidu. Mehhikos juhtis ta enne elektriprobleemi rallit, kuid lõpetas üheksandana. Korsikal oli ta neljas, Argentinas kuues ning Saksamaal viies. Portugalis pidi ta kütusesurve probleemide tõttu katkestama.

Hoolimata sellest, et Sordo on sõitnud Toyota meestest Jari-Matti Latvalast ja Kris Meeke’ist neli etappi vähem, jääb ta soomlasest maha kõigest 12 ja põhja-iirlasest 18 punktiga.

«Ta on sel aastal olnud väga-väga hea. Ta on tõesti tugev sõitja. Muidugi hoiame tal silma peal,» andis Mäkinen Autospordi vahendusel mõista, et tema huvi Hyundai sõitja vastu pole kuhugi kadunud.

Samas tunnistas soomlasest tiimipealik, et väga palju ta järgmise aasta koosseisu peale mõelnud pole. «Kui me vaatame praegust seisu, siis meil on kolm väga head sõitjat ja me ei saa liiga palju kurta.»

Autospordi andmetel on Toyota lähedal eestlase Ott Tänakuga lepingu sõlmimisele. Samuti on väljaande sõnul tõenäoline, et Toyotaga liitub tulevikutäht Kalle Rovanperä.