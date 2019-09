De la Rosa: Alonso ei naase vormel 1 sarja

Kahekordne maailmameister on taas vormel 1 radaril, kui kohtub Monzas McLareni juhtidega, et pidada aru võimaliku koostöö üle tulevikus.

Siiski arvatakse, et jutuajamised on seotud pigem McLareni 2020. aasta IndyCari ja Indy 500 projektidega. McLaren on juba teatanud, et järgmise aasta vormelite kuninglikus sarjas on pilootideks Lando Norris ja Carlos Sainz.