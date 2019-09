Kalmer Musting eurosarja kordusmängu eel: seis on keeruline, aga üritama peab

Laupäeval toimub Põlvas Euroopa tugevuselt teise käsipalli klubisarja ehk EHF Cupi avaringi kordusmäng kohaliku Serviti ja Sloveenia klubi Ribnica RD Riko vahel. Serviti peatreener Kalmer Musting on eelmisest mängust järeldused teinud, ent teadvustab, et edasipääsu silmas pidades on seis keeruline.