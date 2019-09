Ragnar Klavan: oleme meeskonnana augus, aga tahame sealt koos välja tulla

Kui jutt veelkord Hollandile läks, lisas Klavan: «Kui me esmaspäeval paremini ei mängi, võime kindlad olla, et need pallid, mis täna lendasid posti ja latti, leiavad tee väravasse.»

«Arvestades, kui lühikest aega peatreener on saanud meiega olla, on ta teinud palju ja head tööd. See oli alles esimene mäng, põhjapanevaid järeldusi või võrdlusi on võimatu teha. Suurem osa mängupildist oli pealegi okei,» tõdes Klavan.