Kristjan Kangur: asi on veel väga toores

«Asi on veel toores. Peatreener on uus, paljud mängijad uued. Ametliku hooaja alguseni jääb kolm nädalat ja peame praktiseerima trennides õpitavat. Žalgiris tähendas täna päris head proovikivi nägemaks, kus asume. Oleme väga-väga alguses, sellest mängust on edasiseks palju kaasa võtta,» ütles Kangur.

«Vastane oli kõva ja nimekas, aga eks nemad ole samamoodi teekonna alguses, neil pole veel kõiki mängijaid kohal. Rahval oleks niisugust mängu parem vaadata mõnevõrra hiljem, kui hooaeg juba käib.»

Kanguri sõnul saab ta kõigi mängijate suhtumist seni ainult kiita. «Kui meestel on töötahe olemas, on kõik võimalik. Õpime alles tundma üksteist ja peatreeneri nõudmisi. Loodan, et õpime igast niisugusest mängust.»